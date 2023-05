Marche Saint-Fiacre à Tarcienne: la joie des retrouvailles… (photos)

Malgré la pluie, le public était bel et bien au rendez-vous pour assister à la sortie de la première marche de l’entité mais aussi de la saison.

Durant la messe en l’honneur de saint Fiacre, Freddy Deflandre a reçu une plaquette pour 70 années de participation à la marche! ©ÉdA

On reconnaissait des marcheurs des villages environnants avides de goûter à la joie des retrouvailles. Durant la messe en l’honneur de saint Fiacre, qui a entamé cette journée, un marcheur a été félicité pour septante participations à la marche de son village. "J’ai commencé à marcher à trois ans en dessous du drapeau et j’ai intégré le peloton des sapeurs à l’âge de six ans", se souvient Freddy Deflandre. "À quelques rares exceptions près, je n’ai jamais quitté mon peloton et j’y terminerai ma carrière de marcheur", nous confie-t-il.

Marche traditionnelle

Lorsqu’on interroge Freddy sur l’évolution de la marche Saint-Fiacre au fil des ans, il observe qu’elle est restée très traditionnelle. "Le tour n’a pas évolué. Au début, la statue de saint Fiacre rentrait de sa procession en début d’après-midi et ne ressortait plus de l’église comme c’est le cas aujourd’hui. Le peloton des voltigeurs n’est apparu que bien plus tard", évoque-t-il.

Avec son frère, qui affiche septante-quatre ans de marche au compteur, Freddy Deflandre participe encore aux trois jours de marche. C’est le dimanche qu’il préfère car c’est le jour le plus important et le plus solennel des trois, insiste-t-il. Depuis trente ans, Freddy participe aussi à la marche Sainte-Rolende avec le peloton des sapeurs de la compagnie d’Acoz. L’an dernier, il y a été décoré pour trente participations. Il a aussi marché pendant une dizaine d’années à Pontaury. Ce dimanche, quatorze marcheurs de Tarcienne ont reçu une médaille.

La pluie s’est invitée lors de la première marche de l’entité mais elle n’a pas réussi à entacher la joie des retrouvailles entre marcheurs. ©ÉdA

Pour le reste, cette édition a été marquée par la visite au quartier du Lumsonry et au cimetière militaire le samedi et par une visite au cimetière civil le dimanche après-midi. La compagnie était accompagnée, comme c’est le cas depuis quelques années à présent, par l’Harmonie royale Saint-Michel de Gerpinnes qui a rythmé le pas des marcheurs.