3e marché des artisans créateurs à Nalinnes

Pour compléter leur équipe présente le jour de la manifestation, les P’Artisans d’Art ont invité d’autres créateurs soigneusement sélectionnés pour la qualité et l’originalité de leur travail. Le public pourra ainsi découvrir les réalisations de trente exposants et leur savoir-faire via des démonstrations. Parmi les disciplines, on épinglera la céramique, le stylisme, la vannerie, la bijouterie, la coutellerie, le travail du bois, la sculpture, la verrerie ou encore la ferronnerie.

Animations musicales

Le vernissage de l’événement aura lieu ce samedi 13 mai à 11 h, suivi du vin d’honneur. "À l’issue de la cérémonie d’ouverture, la fanfare royale communale de Nalinnes fera l’aubade sous le chapiteau. Vers 16 h, le corps d’office et la batterie de la Marche Notre-Dame de Bon Secours de Nalinnes feront une halte de 45 minutes sur le site du marché. Le dimanche, dès 13 h 30, un accordéoniste déambulera dans le marché en jouant des airs populaires", informe Jean-Louis Maître, tourneur sur bois et membre des P’Artisans d’Art.

Pendant les deux jours, une buvette sera ouverte et proposera notamment à la dégustation la bière locale "La Marloyat" et le vin effervescent issu du vignoble de Nalinnes. Pour se sustenter, un traiteur proposera une assiette BBQ et un glacier proposera glaces et gaufres. Plaisirs des yeux et de la bouche seront au rendez-vous de cette 3e édition du marché des artisans créateurs à Nalinnes.

Toutes les informations pratiques via la page Facebook des P’Artisans d’Art