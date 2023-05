Une Chasse aux trésors "Totemus" pour découvrir Cerfontaine en s’amusant

Ainsi, comme d’autres villes et villages de l’Entre-Sambre-et-Meuse, l’office du tourisme de Cerfontaine propose, en collaboration avec le syndicat d’initiatives, de se balader et jouer avec sa nouvelle chasse Totemus: "Il est l’Heure de découvrir Cerfontaine".

Totemus est une application à télécharger gratuitement sur son smartphone. Elle permet de participer à des "chasses aux trésors" et de découvrir un lieu, un village, une ville de façon ludique. Depuis une semaine, l’Office du tourisme est ainsi un lieu de départ pour une chasse aux éléments de patrimoine, au paysage insolite, aux merveilles de la nature,… Il vous suffit de répondre à des questions pour obtenir la suite du parcours et des explications sur le lieu, l’histoire, le folklore du site sur lequel vous vous trouvez.

Par le biais de cette technologie, les chasses sont disponibles 24 h/24 et 7 J/7, en français et très bientôt en néerlandais.

https ://totemus.be/les-chasses/136-namur-cerfontaine-il-est-lheure-de-decouvrir-cerfontaine/

Pour les enfants

L’office du tourisme a également réalisé un carnet de jeux à destination des enfants de 6 à 10 ans. Ce carnet leur permet de découvrir Cerfontaine et les alentours par le biais de jeux, coloriages, mots mêlés,… L’idée n’est pas de tout dévoiler sur la commune dans ce livret, mais de susciter l’intérêt des enfants et leur donner envie de venir découvrir plus avant le village et ses abords. Le carnet de jeux est mis en vente au prix de 1 € et est disponible en français et en néerlandais.

Sur les réseaux sociaux

Pour propager l’envie de découvrir l’entité, une page Instagram a été créée, ainsi qu’un coin selfie dans le bureau d’accueil de l’office du tourisme. Les visiteurs peuvent désormais suivre l’actualité de Cerfontaine sous le pseudo "cerfontainetourisme". Et l’office incite les "followers" à le mentionner sur ses futures publications, stories, reels…

Enfin, l’office du tourisme a lancé un concours photos dans le but de se créer une base de données photos pour toutes ses publications à venir. Ce concours se joue en deux phases. D’abord, jusqu’au 15 juillet, les participants amateurs de photographie peuvent envoyer leurs photos à l’office. Après une phase de sélection de 15 jours environ, l’O.T. soumettra en août 15 clichés au vote du public, via sa page Facebook. Deux types de prix récompenseront les lauréats: la photo sera utilisée pour être la couverture de l’annuaire 2024 de l’office du tourisme ; les 2e et 3e prix seront l’impression des photos élues en cartes postales qui seront mises en vente à l’Office du tourisme.