Gerpinnes: la bibliothèque divise le groupe Horizons au conseil communal

Dans le second point, le conseil communal était appelé à approuver le dossier de demande de reconduction de la reconnaissance du centre culturel pour la période 2025-2029. "Pour ce point, nous vous demandons de tenir compte de la prise en charge, par le centre culturel, du projet relatif à la bibliothèque communale dans le calcul de la dotation du centre en raison de l’augmentation des activités de ce dernier", a insisté l’échevin de la Culture, Julien Hermant (Les Engagés). "Dans ce contexte, il conviendra de mettre le personnel nécessaire à la gestion de la bibliothèque à disposition du centre culturel à raison d’un demi-équivalent temps plein rémunéré à l’échelle D4", précise-t-il. "Dans le nouveau contrat-programme du centre culturel, les enjeux"Jeunes"et"Quartiers"ont été enlevés car l’équipe s’est rendu compte qu’ils étaient difficiles à rencontrer sur le terrain. Ces enjeux ne sont certainement pas abandonnés mais ils seront rencontrés d’une autre manière", poursuit-il. Une consultation de la population a été réalisée dans le cadre de la mise en œuvre de ce nouveau contrat-programme. Le centre culturel en a tenu compte notamment en relocalisant et en diversifiant les activités artistiques sur l’ensemble du territoire communal", conclut-il.

La bibliothèque

"Je ne sais pas si vous vous rendez compte du fait que bibliothécaire est un métier à part entière et qu’il faudra deux ans à ce nouveau demi-équivalent temps plein pour maîtriser cette nouvelle matière", a déclaré Alain Struelens (Horizons). "De plus, d’après ce nouveau contrat-programme, on passerait de 10h d’ouverture actuellement à 8 h 30 dont 2h assurées, dans le meilleur des cas, par des bénévoles", a-t-il poursuivi. "Dans ces conditions, le groupe Horizons s’abstiendra sur ce point", conclut Alain Struelens. Nicolas Glogowski et Anne-Sophie Lizin, les deux conseillers Écolo du groupe Horizons, ont émis un vote positif sur ce contrat programme. Ils ont été applaudis par la majorité. La campagne électorale semble donc lancée, du côté de Gerpinnes. "Sous prétexte que tu n’es pas d’accord sur le point relatif à la bibliothèque, tu pénalises l’ensemble du personnel du centre culturel qui a travaillé sur ce nouveau contrat-programme", regrette l’échevin de la Culture, Julien Hermant.