Des tables tournantes et une matinée bien-être avec le GECO

P.A.F: membre (en ordre de cotisation) ou partenaire du GECO: 65 € TVAC (1 personne max par entreprise), non-membre du GECO: 80 € TVAC (1 personne max par entreprise). info@geco-asbl.be

Bouger pour performer

Le lendemain mardi 23 mai de 10h à 14 h 30, c’est une autre formule originale que propose le GECO, en partenariat avec l’UCM: une activité bien-être qui mêle plusieurs activités apaisantes pour le corps et l’esprit.

Pour assurer la prospérité de ses affaires, un chef d’entreprise doit en effet veiller à préserver son propre bien-être. C’est à partir de ce constat qu’est né Icarius, un projet-pilote porté par l’UCM en collaboration avec le groupe CESI. Ce projet a pour vocation de sensibiliser et d’accompagner les indépendants qui souhaitent travailler sur leurs équilibres. Le 23 mai aux Lacs de l’Eau d’Heure, les participants pourront ainsi bénéficier d’une séance de sensibilisation à l’impact positif de l’activité physique sur le bien-être de l’entrepreneur, suivie d’une mise en pratique. Pour suivre, Anne Bolle, créatrice de "HaHa Zen" témoignera de son expérience et initiera au yoga du rire, une pratique qui permet d’évacuer tension et stress. Une balade "walking therapy" emmènera les participants autour du lac avant qu’un lunch les rassemble pour prolonger la détente et le networking.

P.A.F: membre (en ordre de cotisation) ou partenaire du GECO: 55 € TVAC. Infos: mouvement.hainaut@ucm.be ou info@geco-asbl.be