700 spectateurs pour des concerts enchantés à Florennes

Cette dernière explique l’intrigue puis les images du film, préparées par Benjamin Tricknot, apparaissent sur l’écran. Mme Lottin lève alors la baguette, les septante musiciens s’activent et les images muettes s’habillent de sonorités entraînantes. Les films choisis évoquent bien entendu des souvenirs aux enfants et à leurs parents. Des souvenirs rendus encore plus vivants par les décors et surtout les déguisements des petits et des grands. Une incroyable ambiance régnait dans la collégiale grâce à toute cette organisation réglée comme du papier à musique.

La cheffe Cindy Lottin était ravie: "Nous voulions égayer cette période post-covid alors j’ai proposé ce projet un peu fou et l’équipe m’a suivie. Je suis très heureuse du résultat".

Une nouvelle cheffe en octobre

Pour l’artiste, ce projet est l’avant-dernier puisqu’elle cédera sa place en octobre prochain lors d’une ultime prestation: "Cela fait trente ans que j’ai succédé à Marcel Solbreux et à présent je souhaite passer la main." Le prochain chef sera encore une cheffe, et son nom est déjà connu: Florine Lombaerd, qui avait déjà assuré le remplacement de Mme Lottin.

Pour cette dernière, c’est donc une page de trois décennies qui se tourne avec de belles réussites: "Nous avons doublé le nombre de musiciens et surtout nous avons dorénavant beaucoup de jeunes, c’est très encourageant." Il y a aussi beaucoup de bons souvenirs, comme ce concert en Italie: "Nous participions au festival international d’harmonies et nous avons joué à Mirano, près de Venise, devant 1 200 personnes, je m’en souviendrai toujours".

Mme Lottin va prendre un peu de recul avec l’harmonie pour laisser la nouvelle cheffe prendre son envol. "Mais ensuite je reviendrai peut-être dans les rangs, je ne vais certainement pas abandonner la musique, c’est trop important pour moi !"