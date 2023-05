Les saints Fiacre et Philippe seront de sortie ce dimanche à Tarcienne et Philippeville

Ce week-end, les amateurs de marches auront l’occasion de vivre les sorties des compagnies Saint-Fiacre de Tarcienne et Saint-Philippe de Philippeville. "Ce dimanche, nous mettrons à l’honneur Freddy Deflandre pour septante années de participation à la marche Saint-Fiacre !", annonce l’adjudant et président de la marche de Tarcienne, Dimitri Loisse. "Cette édition sera aussi marquée par le retour de quelques forains qui, après trois ans d’absence, installeront leurs attractions pour le plus grand plaisir des enfants du village", poursuit-il. Par manque de candidat, la marche Saint-Fiacre défilera, cette année encore, sans major à cheval ; ce qui ne signifie pas qu’on n’entendra pas la poudre parler tout au long de ce week-end, à Tarcienne. Dimitri Loisse souligne, enfin, qu’après accord avec l’ASBL des Œuvres paroissiales de Walcourt, la salle Saint-Martin pourra, finalement, être louée pour la marche.

Demandez le programme !

Pour les temps forts du week-end, retenons ceci: samedi 6 mai: 13 h: départ de la compagnie vers le Lumsonry, 20 h: rentrée à la salle Saint-Martin. Dimanche 7 mai: 9 h: prise du drapeau à l’église, 9 h 30: messe en l’honneur de saint Fiacre, 11 h: départ de la procession accompagnée de l’Harmonie royale Saint-Michel de Gerpinnes, 12 h 30: rentrée de la procession, 15 h 50: départ vers le cimetière et salve au monument, 16 h 45: départ vers le Marais, 19 h 30: office religieux à l’église et rentrée. Lundi 8 mai: 10 h: messe en l’honneur des marcheurs, 15 h 30: départ vers Ahérée, 20 h: rentrée de la Marche, 21 h 45: retraite aux flambeaux.

Et à Philippeville ?

Samedi 6 mai: 13 h 30: départ de la compagnie (parking boulevard du Centenaire), 13 h 40: prise des drapeaux à l’Hôtel de Ville, 15 h 20: décharge du tambour-major, 16 h 30: décharge en l’honneur du bourgmestre, 19 h: décharge en l’honneur de l’adjudant, du second porte-drapeau et de l’officier payeur, 20 h: arrêt au chapiteau et dislocation. Dimanche 7 mai: 9 h 05: départ de la compagnie accompagnée de la Fanfare royale d’Acoz, 10 h 45: messe, 12 h: cérémonie au monument aux morts, 14 h 15: départ de la compagnie, 14 h 30: prise de la statue de saint Philippe à l’église, 17 h 45: prise en charge des autorités devant l’Hôtel de Ville, 18 h: bataillon au carré et remise des médailles (cour de l’IMP), 19 h 25: rentrée de saint Philippe à l’église, 20 h: rentrée sur la place d’Armes, 20 h 10: feu de file devant l’église, 20 h 45: dislocation au chapiteau. Lundi 8 mai: 9 h 15: départ de la compagnie, 10 h 45: visite à la Résidence Vauban, 15 h: départ de la compagnie, 20 h: dislocation de la Marche.