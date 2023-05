Couvin-Chimay: mission accomplie à Rasteau, le 39e Régiment des Rièzes et des Sarts est rentré au bercail

Sur place, du matériel lourd avait été amené: un blindé half-track M3, un camion GMC, un 6x6 Dodge, un 4x4 Dodge, deux Jeeps Willys et plusieurs motos dont une Harley-Davidson, une Peugeot P 112 de 1935 et une DKW allemande. Le groupe était en outre habillé comme de véritables GI’s, tandis que d’autres avaient revêtu une tenue de résistant français ou d’auxiliaires féminines.

Reçus comme des rois

La cérémonie, qui s’est déroulée le samedi 22 avril, avait principalement pour but d’honorer la mémoire d’un pilote américain, le lieutenant Robert Simpson, abattu avec son P-38 par les Allemands le 6 août 1944 près de Rasteau. Ce samedi-là, une première commémoration a eu lieu au monument aux morts au milieu des vignes. Une seconde sur la place du village.

De retour en Belgique après un séjour dans le Vaucluse de cinq jours et quelques visites, notamment à Vaison-la-Romaine, quelles impressions nos reconstituteurs couvinois et chimaciens ont-ils conservé de ce périple ? "Quel accueil nous avons reçu ! répond sans hésitation Hervé Heck, le président du 39e Régiment des Rièzes et des Sarts. La mairie nous avait dit que cela se passerait simplement, à la bonne franquette. Mais nous avons été reçus comme des rois et avec chaleur. Même le club de football local a laissé ses installations à notre disposition. Les habitants du coin sont vraiment sympas et ils étaient manifestement contents de notre présence. Beaucoup sont venus à notre rencontre pour parler et échanger."

Une Marianne plus vraie que nature

La mairie avait mis le paquet pour cette manifestation mémorielle avec la présence d’une délégation de l’armée de l’air, les pompiers, des cadets de l’air, une Marianne plus vraie que nature avec une voix superbe pour chanter la Marseillaise et l’hymne américain, des militaires américains dont certains venaient tout droit des États-Unis et un membre de la famille du pilote Robert Simpson. Les enfants de la localité étaient également présents et avaient même organisé une exposition sur la Seconde Guerre mondiale dans la cour de leur école. Comme dans un célèbre village gaulois, l’événement s’est terminé sur la place de Rasteau, avec un repas auquel une bonne partie de la population locale et nos reconstituteurs ont participé.

"À chacune des deux commémorations, il y avait bien 300 personnes, s’étonne Hervé Heck, en regard des cérémonies chez nous. Je pense que la présence de nos véhicules et de notre groupe a été fort appréciée des autorités et de la population. Ils n’ont pas été déçus et nous non plus ! Ceci dit, cela quand même été un sacré challenge pour charger et transporter tout ce matériel sur place, à 800 km de chez nous. Mais il n’y a pas eu aucune panne ou incidents."

Seul bémol: une météo un peu capricieuse avec quelques averses, heureusement en dehors de célébrations. Entre les cérémonies et les averses, les "ptits Belges" ont quand même eu l’occasion de goûter le réputé vin local. Le contraire aurait été regrettable !