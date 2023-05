Beaumont: une plateforme soutient la rénovation énergétique des habitations

Cela est d’autant plus nécessaire, argumente l’homme politique au lendemain du conseil, que Beaumont se situe toujours au-dessus de la moyenne wallonne en termes d’émission carbone et de consommation énergétique. Un rapport de 2022 indique que, tous secteurs confondus (logement, transport, tertiaire, agriculture et industries), l’émission carbone moyenne par habitant à Beaumont était de 6,6 tonnes de CO2 en 2006.

En 2018, on enregistrait une diminution de 11% pour arriver à 6 t par habitant, alors que la moyenne wallonne étant de 5,6 t. Il reste donc des progrès à réaliser pour s’inscrire dans les objectifs de la neutralité carbone en 2050 et les 55% de réduction de gaz à effet de serre en 2030.

Wap’Isol, qu’est-ce que c’est ?

Pour ce faire, l’intercommunale Ipalle a créé la plate-forme "Wap’Isol" (WAllonie Picarde ISOLation) qui vise à promouvoir la rénovation énergétique des logements et l’emploi local.

Ce service propose aux particuliers des communes adhérentes un accompagnement administratif et technique gratuit dans leurs projets: financement partiel de l’audit, mise en relation avec des entrepreneurs locaux, aide pour l’analyse des devis et l’obtention de primes.

Certaines communes de la zone Ipalle ont décidé d’entrouvrir leur portefeuille pour apporter une aide supplémentaire à tout qui voudrait savoir les faiblesses de son habitation en matière de dépenses énergétiques. Et c’est cette démarche supplémentaire que réclamaient donc les oppositions beaumontoises.

Pour en savoir plus sur la rénovation énergétique, la région wallonne propose son guide des mesures à prendre: https ://energie.wallonie.be/fr/guide-pratique-renover-pour-consommer-moins-d-energie.html?IDC=6024&IDD=81592