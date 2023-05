Un spectacle participatif à Le Mesnil

Un concept original

Le concept de ce spectacle est original et attractif: Emmanuel Guillaume invite les villageois à prendre part à une marche collective, conviviale et expressive dans les bois de Le Mesnil. Chacun partage ses souvenirs et ressentis avec le comédien. Une fois arrivés, les marcheurs et le reste du public s’installent, le comédien se transforme en personnage et il entame son spectacle, avec les souvenirs glanés le jour même pour coudre les histoires entre elles. Il ne vous restera plus qu’à suivre le fil.

Le rendez-vous est fixé à 14h à la salle des fêtes du village pour une balade de 2h avec Emmanuel Guillaume. Au retour à 16h, un café et un morceau de tarte attendent les participants avant qu’à 18h l’acteur prenne possession des planches de la salle des fêtes pour présenter son spectacle.

Ce spectacle est programmé en partenariat avec le Comité des fêtes de Le Mesnil et le Centre culturel Action Sud, dans le cadre du projet "Un autre demain est possible", mis sur pied par le Parc naturel Viroin-Hermeton et les centres culturels de Couvin, Philippeville et Viroinval, avec le soutien de la Wallonie. Objectif: que chaque citoyen devienne acteur du changement.

Infos sur le projet: http://www.pnvh.be/. Infos pratiques: participation gratuite ; Salle des fêtes, rue de la Folie à 5670 Le Mesnil. Réservations: 060 / 31 01 60 – billetterie@action-sud.be