Du bon vin pour la Saint-Georges à Doische

La pluie et le manque de soleil auraient pu freiner l’enthousiasme d’amateurs de bons vins. Mais les participants à cette foire aux vins ont malgré tout été plus nombreux que l’année dernière, ce qui incite à l’optimisme pour la pérennité de cette organisation.

Dix vignerons en provenance de différentes régions de France étaient présents: Alsace, Bourgogne, Jura, Côtes du Rhône, Beaujolais, Hérault, Roussillon, Bordeaux, Loire et Champagne. Bref, rien que de bons crus qui ont ravi les papilles des visiteurs fidèles à ce rendez-vous de la Saint-Georges à Doische.

De plus, cette année, ils avaient la possibilité de déguster des cafés du Grand Bu et du café éthiopien dont la torréfaction est réalisée à Niverlée par deux jeunes passionnés.

Une bonne nouvelle pour les Amis du Foyer Jean XXIII et les amis de la chapelle locale: tous les vignerons présents cette année ont déjà répondu présents pour le rendez-vous de 2024, avec l’espoir que cette fois le soleil soit de la partie pour rendre cette fête Saint-Georges et la foire aux vins encore plus grandioses.