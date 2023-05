Centre de Santé des Fagnes de Chimay: des syndicats inquiets, une direction qui rassure

Dans un tract, le syndicat interroge: "quid des deux services (la pédiatrie et les lits de soins intensifs) ? De la cuisine et de son externalisation ? De la fermeture temporaire de la maternité ? Que restera-t-il comme activité au CSF ? Quel impact pour le personnel ? Quels projets de valorisation du CSF pour une meilleure qualité des soins ?"

De son côté, la CGSP déplore que les organisations syndicales ne soient pas associées au plan de fusion des deux institutions. Elle reproche aussi, entre autres, aux deux directions (du CSF et de l’ISPPC) de "rester silencieuses et de ne pas communiquer avec les travailleurs via une note de service commune pour les rassurer".

Des informations qui inquiètent

"La fusion devait apporter une stabilité pour l’institution et valoriser les travailleurs avec une harmonisation des barèmes. Mais les informations de nos homologues du SLFP inquiètent", ajoute encore la CGSP.

Du côté de la direction du Centre de Santé des Fagnes, on ne cache pas son irritation, voire sa colère face au tract et à l’initiative de la SLFP de convoquer une AG. "Il est humain que le personnel soit inquiet des changements induits par cette fusion, réagit Thierry Boxus, le directeur du CSF. Mais mettre de l’huile sur le feu et exciter les gens avec des questions ridicules et en distribuant des tracts relève de la démagogie et n’a pour but que de recruter de nouveaux affiliés. Mettre en place une stratégie médicale ne se décide pas en réunion syndicale. Nous avons d’ailleurs dit aux syndicats tout le mal que nous pensions de leur démarche."

Thierry Boxus assure que le personnel est informé, deux fois par an en assemblée générale, de l’évolution de la mise en réseau du CSF et de l’ISPPC au sein d’Humani et de ses conséquences. Il annonce que la prochaine information se tiendra le 1er juin prochain, en présence des deux institutions syndicales. "Lors de ces rencontres, je n’élude aucune question, insiste-t-il. Chacun est parfaitement informé de sa place dans cette organisation et la façon dont son emploi est pérennisé. Mais les changements génèrent toujours des craintes."

Un vaste plan d’investissements

Le directeur tient à rappeler que sans la fusion avec l’ISPPC (par ailleurs voulue par le Fédéral), le Centre de Santé des Fagnes, vu sa taille insuffisante, était amené à disparaître avec ses 570 emplois. Si la maternité est provisoirement fermée, c’est parce que la direction n’avait pas le choix et ne disposait plus du cadre réglementaire pour la faire fonctionner. Quant aux cuisines, l’ISPPC a bien un projet de centralisation dans ses cartons. Mais ce n’est pas à court terme et Chimay se trouve à près de 60 km de Charleroi: difficile, dans ces conditions, de délocaliser la cuisine.

"Je veux rassurer, reprend Thierry Boxus. Nous avons un important plan de réforme et de développement de notre hôpital, et certainement pas l’inverse. Nous menons une réflexion de fond sur l’offre médicale du CSF pour les prochaines années. Nous voulons renforcer la maternité, agrandir les urgences qui sont fondamentales pour la région, bien négocier le virage ambulatoire avec de plus en plus de chirurgie de jour. La gériatrie et la revalidation font aussi partie de la réflexion."

Et le directeur d’annoncer qu’un plan en ce sens a été remis à l’Agence wallonne pour une vie de qualité (Aviq). "Notre projet est éligible et si la Région wallonne nous suit, plusieurs dizaines de millions d’€ seront investis pour développer les infrastructures du Centre de Santé des Fagnes."