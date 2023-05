850 participants pour le 21e VTT de l’école de Seloignes

Depuis plus de 20 ans, à Seloignes, le 1er mai rime plus avec VTT qu’avec brin de muguet, même si ces derniers sont bien entendu proposés par les organisateurs, bien rodés à l’exercice. Avec cinq parcours boisés pour les amateurs de vélo tout-terrain, de 5 km pour les plus petits à 50 km pour les plus chevronnés (avec ou sans assistance électrique), mais également deux parcours balisés proposés aux marcheurs, tout le petit monde sportif pouvait trouver son bonheur sur les sentiers de Seloignes et de la région chimacienne.