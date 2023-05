À Treignes, elles ont refait les gestes des agricultrices d'autrefois

La vie de château peut être très éloignée de celle qu’on imagine souvent. Plus loin encore lorsqu’il s’agissait d’un château-ferme, et qu’on était une femme prenant part à l’exploitation agricole… Ce lundi, les visiteurs du château-ferme de Treignes ont pu le constater et même refaire les gestes des agricultrices d’antan, dans le cadre de la 3e journée "La vie de château en famille" organisée par l’AWaP, l’Agence wallonne du patrimoine.