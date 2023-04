Philippeville: des inquiétudes sur le complexe commercial

"Je vais être direct. Il y a trop d’espaces commerciaux en Wallonie. De 2019 à 2022, on a créé 133 000 m² supplémentaires de mètres commerciaux. Des projets de construction verront encore le jour, mais ces derniers doivent être ramenés beaucoup plus vers les centres-villes." Ces récentes déclarations sur les antennes de la RTBF sont du ministre Willy Borsus, en charge de l’Économie et de l’Aménagement du territoire. Jeudi soir, en fin de conseil communal, le conseiller Écolo Vincent Dujardin n’a pas manqué d’interpeller la majorité au sujet de ces propos ministériels, les mettant en relation avec le projet de complexe commercial dit "Des 4 Vents", encore appelé "F’lip Park" par les promoteurs. Un dossier de développement commercial porté par la Commune depuis plus de 20 ans et dont le caractère ne semble plus avoir les faveurs de la Région wallonne qui souhaite mettre fin à l’urbanisation à outrance.