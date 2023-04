L’échevin couvinois des Travaux Francis Saulmont n’osait pas y croire pour le 1er mai et tablait plutôt sur le 15, il y a une semaine encore (notre photo). Mais finalement, c’est dès ce vendredi 28 avril à 17h que le parking de la Ferme Waelkens est rendu accessible, après rénovation complète. Rappelons qu’il est désormais limité aux véhicules de moins de 3,5 tonnes et comporte des emplacements réservés aux motor-homes et aux PMR.