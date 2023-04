Explosion dans le centre de Philippeville: un blessé embarqué en hélicoptère (vidéo)

Selon nos confrères de Sud Presse, elle aurait été causée par deux bonbonnes de gaz qui auraient explosé dans un garage d’un particulier, situé à la rue du Fort. Le quartier a été fermé à la circulation par la police. Pompiers et ambulanciers se sont rendus sur les lieux. Une personne au moins a été blessée et son état a nécessité l’intervention de l’hélicoptère médicalisé qui s’est posé sur la place d’Armes. Plus d’info dans le courant de la journée.