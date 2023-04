Walcourt: "Qu'est-ce qu'on fête" ce dimanche à Vogenée?

Cette année, le choix des organisateurs s’est porté sur Vogenée, l’un des plus petits mais aussi des plus vallonnés villages de la commune. Dès 10 h, une foule d’activités et d’animations seront organisées avec le concours d’acteurs locaux et d’habitants du village. Dans la rue du Monument et sur les hauteurs du village, les visiteurs pourront participer à des ateliers créatifs artistiques, à des concerts, spectacles ou encore à des séances de jeux. Toutes les tranches d’âges sont les bienvenues.

Artistes de rue

Jusqu’à 15 h, la rue principale du village sera investie par diverses animations parmi lesquelles une sortie du corps d’office de la marche Saint-André, un concert de jazz, un DJ déambulatoire, des balades guidées à travers le village, une conférence ambulante…

Toute la matinée et l’après-midi seront donc consacrées à la découverte du cœur du village et de ses alentours.

Pour les amateurs de cyclisme, le club "La Route Joyeuse cycliste" de Walcourt organisera une balade vélo de 22 km autour de Walcourt. Le départ est prévu à 10h du camping "Le Cheslé" (sur les hauteurs du village en direction d’Yves-Gomezée).

Cette balade est accessible aux plus jeunes à condition qu’ils soient accompagnés.

L’événement se clôturera par le concert de François Bijou, le chanteur francophone incontournable de pop décalée. Il prendra place dès 17h sur le podium pour terminer, en musique, cette journée de fête et de mise à l’honneur de Vogenée, qui marquera aussi l’ouverture de la saison touristique.