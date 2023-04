"Un étrange voyage" à la maison de village de Thuillies ce dimanche

Ce dimanche 23 avril, le Centre Culturel de la Haute Sambre propose "Un étrange voyage" à la Maison de Village de Thuillies. De quoi s’agit-il ? De spectacles et d’animations autour des arts forains. Différentes animations seront proposées au public jeune et moins jeune. Un espace show time, un chapiteau de cirque en modèle réduit, un espace tarot et "bonne aventure". Deux spectacles seront également à l’affiche à 15h et 17 h.