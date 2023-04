Télévie: Les aventuriers du Cuistax de passage à Florennes et Walcourt

Pour la 3e année consécutive, l’animateur de RTL-TVI Ludovic Daxhelet et sa Team parcourent la Wallonie en cuistax, dans le but de soutenir le Télévie et de ramener un maximum de dons. Le pari: réaliser 400 km en 8 jours, du 15 au 22 avril. Pour ceux qui veulent aller le soutenir lors de la dernière étape, ce samedi 22 avril, son circuit passera par Mons, La Louvière, Niy, Neufvilles, Soignies, Écaussinnes et Mignault.