Plein succès pour le festival de la bière à l'abbaye d'Aulne

Le compte à rebours est lancé. Au peu plus d’un mois des festivités liées à la marche militaire et folklorique de Saint-Roch, les Zouaves Pontificaux ont remis leur fez sur la tête. Samedi dernier, leur batterie était présente à la ferme de l’Abbaye d’Aulne, où se tenait la troisième édition du festival de la bière "T’as Zouav’?". Issue du Régiment fondé en 1860 par le comte Xavier de Mérode, prélat belge, ministre des Armées Pontificales, et dissout en 1870 à la suite de la disparition des États Pontificaux, la société fut déclarée société Royale il y a plus de trente ans.