L'univers fleuri de Jocelyne Goyens à la galerie du Chêne à Thuin

Tulipes et coquelicots

Comment cette fleur de saison en est elle arrivée à mobiliser l’attention de l’artiste ? "Un peu par hasard", raconte-t-elle. "Un jour, il me restait un fond de couleur dans un pot. Plutôt que de le jeter, je l’ai raclé avec une spatule et je l’ai déposé sur un support en l’aplatissant. La matière m’inspirait et j’ai continué à la travailler. Un jour, une amie tombe sous le charme de cette toile et me dit: oh, qu’elles sont belles tes tulipes ! Cela m’est apparu alors comme une évidence. Ce tableau représentait un champ de tulipes".

Et l’artiste de poursuivre sur ce thème. Ainsi est née la collection "Tulipia"

Une collection de bijoux

On lui connaissait sa faculté à façonner des statues en tout genre à base de matière powertex où sa passion à créer ces coquelicots sur tige.

Un jour, une amie vient la mettre au défi: "tu me ferais bien des bijoux en coquelicot". Le défi est relevé. Jocelyne se lance alors dans la confection de pendentifs, de bagues ou de boucles d’oreille toujours avec une énergie créatrice débordante.

La galerie du Chêne est accessible sur demande, rue du Chêne 48 à Thuin. contact: Jocboudrez@hotmail.com