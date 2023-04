La philharmonie Saint-Joseph des Rièzes et des Sarts, ses chefs et son président Marcel Gillet, avaient le sourire aux lèvres. Un nombreux public avait répondu présent à l’animation du jour sur le thème de l’Irlande.

Le groupe de danses folkloriques irlandaises "Les Folknambules" a présenté un spectacle de danses sous la direction de Michaël Smets. Ensuite, un prélude était joué par Salomé, Gilles et Fantine, trois jeunes musiciens inscrits depuis peu. Pour suivre, les chefs Christel Roulet et Fabrice Gillet ont dirigé le concert, une heure et demie de pur bonheur avec les airs tels que La Tribu de Dana, la balade irlandaise,… En invité, le joueur de cornemuse Anthony Hubert s’est mêlé aux musiciens pour la "Tribu de Dana" et également pour un interlude. Pour la satisfaction des palais, les spectateurs ont eu droit à une dégustation de spécialités irlandaises.

Rendez-vous est donné à tous le 10 septembre, pour un nouveau concert avec trois formations.