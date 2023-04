Le parking de la ferme Waelkens ouvrira en mai, à Couvin

Et l’échevin des Travaux, Francis Saulmont, tout comme Régis Marée, responsable des travaux subsidiés à l’administration locale, ne sont pas peu fiers d’annoncer que le chantier se termine dans les délais annoncés… et sans avenant. "Enfin si, nous en avons un seul: la pose d’une caméra de surveillance, qui n’était pas prévue initialement. Elle sera braquée sur les bornes électriques et de service pour les motor-homes, car l’une d’elle a déjà été vandalisée avant même sa mise en service et alors qu’il est bien indiqué qu’elle ne contiendra jamais de monnaie…"

Pour une somme de 968 951 euros, dont 60% sont subsidiés par la Wallonie, les Couvinois pourront bientôt profiter d’un parking au centre-ville comptant 87 places, plus deux emplacements liés à une borne de recharge électrique et deux autres réservées aux motor-homes, avec une station de services pour ceux-ci. "Au total, nous comptabilisons environ 250 places de parking au centre de Couvin, avec le Jardin des Mayeurs, la place Piron et les Allées", explique Régis Marée.

Ce vendredi, la société Belleflamme-Decube étendait la couche de finition en asphalte pour couvrir les voiries du parking, ainsi que la rue de la Goette, le long du site. Ce ruban de tarmac entoure les places de parking empierrées. "Une route a dû être construite le long des terrains à bâtir qui bordent le parking, pour assurer la desserte de ces parcelles si elles devaient être construites un jour", détaille Francis Saulmont.

Les bulles à verre ont été enterrées, pour une meilleure image des lieux. "Nous n’avons pas encore tranché la question de l’avenir de la petite plaine de jeux", reconnaît l’échevin. L’esplanade bénéficie d’un nouvel éclairage, dont le prix de 23 000 € s’ajoute à l’adjudication du chantier précitée.

Des parterres arborés offrent une touche de vert sur cet espace aux couleurs bien noircies. Autant de tarmac, ça peut faire craindre des écoulements d’eau vers la ferme Waelkens, lors des fortes pluies, mais un bassin d’orage a été conçu en souterrain.

Presque tout est terminé. "Nous avons une réunion de chantier le 28 avril et, avec l’INASEP, l’auteur de projet, nous évaluerons si l’ensemble est opérationnel. En pareil cas, nous ouvrirons le parking au public dès ce 1er mai. Mais au plus tard, ce sera le 15 mai", annonce Francis Saulmont.

Les voitures pourront donc s’y parquer dans des délais fort brefs, mais pas tous: le site sera réservé aux véhicules de moins de 7,5 tonnes pour éviter les camions ventouses.

Après le parking, la ferme

Le long de la ferme Waelkens, on constate que le trottoir n’a pas été aménagé. "C’est volontaire car nous allons bientôt entamer les travaux d’aménagement des abords de la ferme, avec une passerelle devant conduire à l’étage du bâtiment, où sera créé un musée de la Fonderie et de la Poêlerie", ajoute Francis Saulmont.

La demande de permis pour la pose de cette passerelle devrait être déposée en mai. Une somme de 200 000 € a été budgétisée par la Ville pour ces aménagements.

Après La Couvinoise, Saint-Roch et la Maladrerie, Couvin poursuit sa mue !