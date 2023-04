Des idées pour redynamiser le centre-ville de Florennes

Comme bon nombre de centres-villes, Florennes se meurt d’un point de vue commercial. Au fil des années, de nombreux magasins ont fermé leurs portes et les nouveaux ne compensent pas les fermetures. Les cellules commerciales vident sont nombreuses et ça ne donne pas l’image d’une ville dynamique et attrayante. Conscients et inquiets du problème, Delphine Lousberg et son époux Hervé Hins, qui tiennent un commerce d’articles cadeaux dans le centre-ville, ont constitué un petit groupe de réflexion avec quelques commerçants et citoyens. "De nos réunions, il est ressorti que pour redynamiser Florennes, il faudrait la rendre plus belle, plus vivante, plus attrayante et plus sexy. Pour cela, nous pensons que nous devons identifier l’identité de notre ville. À quoi fait-on référence lorsqu’on évoque Florennes ? À la marche des saints Pierre-et-Paul, aux champions cyclistes Lambot et à la base militaire", constate Hervé Hins. "À Dinant, les touristes viennent faire des selfies devant les saxophones. Si on décorait Florennes avec des vélos, on attirerait peut-être des touristes et donc des clients potentiels pour nos commerces", pense-t-il.