Un four à pain communautaire au cœur de Matagne-la-Grande

Pour la cohésion sociale

La cohésion sociale du village leur tient particulièrement à cœur: il s’agit pour eux de rassembler les différentes générations du village et même plus largement ceux de la commune, créer du lien, favoriser des échanges autour de diverses activités mais aussi sensibiliser aux thématiques de l’environnement et de l’alimentation durable… bref, tout un magnifique programme initié par Jean-Marie Bertrand.

Pour mettre en valeur le patrimoine local et renforcer le sentiment d’appartenir à une même communauté, ils ont été soutenus par le collège communal et le bourgmestre Pascal Jacquiez.

Après avoir répondu à un appel à projet du Département de la Ruralité de la Région Wallonne, la commune, en collaboration avec le comité des fêtes, a donc déposé le dossier en mars 2019. Une fois les accords obtenus, les travaux ont pu débuter ; ils ont été menés à terme de main de maître par les ouvriers communaux, avec une attention particulière portée par les bénévoles du comité, ce pour quoi le bourgmestre les a grandement remerciés.

Le montant du chantier s’élevait à 26 000 €, subsidiés à hauteur de 15 000 € par la Région, de 6 000 € par la commune et de 5 000 € par le comité des fêtes. Pour cette belle entente, le bourgmestre a demandé de les applaudir et a souhaité que, durant de longues années encore, des plus anciens aux plus jeunes, tous aient le plaisir de se retrouver en ce lieu pour cuire du pain, des pizzas, des gâteaux… et partager ainsi de précieux et importants moments de convivialité. Et de conclure: "il se passe toujours quelque chose à Doische…" L’inauguration s’est clôturée par… une délicieuse dégustation de pizzas !