Parlement wallon: Sophie Mengoni succède à Paul Furlan

La législation wallonne interdisant le cumul, la néodéputée a été déchargée de sa fonction d’échevine de l’Emploi, du Logement, du Commerce et du Tourisme de Fontaine l’Évêque. Une fonction à laquelle elle avait accédé après une mandature en tant que conseillère communale.

Titulaire d’un master en sciences politiques, orientation relations internationales, et d’un master en études européennes, la jeune femme a débuté sa carrière dans le secteur associatif avant de rejoindre le cabinet du ministre-président Jean-Claude Van Cauwenberghe, puis celui de Jean-Claude Marcourt. C’est au Forem qu’elle se spécialise dans les questions d’emploi et de formation.

Recrutée par Éliane Tillieux pour la conseiller dans ces matières sous le gouvernement Magnette, Sophie Mengoni réintègre son job quand Benoît Lutgen décide de débrancher la prise. La jeune femme vient de se mettre en congé de ses activités au Forem où elle s’occupait de l’articulation des relations entre les opérateurs privés et publics de formation et de remise à l’emploi.

Au parlement wallon, elle incarne l’arrivée d’une nouvelle génération avec Maxime Hardy, suppléant de Philippe Blanchart et installé dans des conditions tout aussi pénibles. "Être issue de la fédé de Charleroi ne m’empêchera pas d’accorder une attention particulière aux dossiers du Sud Hainaut et de la Thudinie ", promet celle qui est la première députée socialiste de sa commune, maman de deux enfants de 9 et 6 ans.

Quelles ambitions politiques personnelles pour les prochains scrutins ? Il n’y a pas de plan de carrière, assure-t-elle. "J’entends rester active à Fontaine l’Évêque et servir la collectivité dans le mandat pour lequel je viens d’être désignée. Je le ferai en équipe avec mes collègues et de la manière la plus inclusive possible." Le ton est donné.