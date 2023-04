Le sport fait recette à Beaumont

L’analyse financière présentée par la réviseur n’a rien de surprenant au vu du succès rencontré par le centre sportif beaumontois, où l’excellent taux d’occupation est à souligner.

Une vingtaine de disciplines sportives

À Beaumont, souligne-t-on, tout est fait pour que la pratique sportive soit le plus accessible possible, avec une belle panoplie de disciplines différentes, allant de la gym douce à la zumba en passant par le karaté, l’escalade, le badminton, le kick boxing, le tennis ou le foot et bien d’autres. En tout une petite vingtaine de disciplines sportives à laquelle on va ajouter la dernière née: le padel. Les terrains se construisent et ne devraient plus tarder à accueillir les amateurs de plus en plus nombreux de ce sport en vogue.

Bornes de recharge

Après avoir installé une borne de recharge pour voitures électriques sur le parking du Belvédère en décembre 2021, et ce avec la collaboration de l’entreprise ZE-MO, Beaumont s’inscrit dans le plan EZ suite à un appel à projets subsidié par la Région wallonne.

Une petite dizaine de bornes va fleurir ici et là, comme à la Porte de Binche et sur la Grand-Place pour le centre-ville de Beaumont, mais aussi au Belvédère, à la rue de l’Abattoir et à la rue Germain Michiels. On en verra aussi une à la rue du Pavé à Barbençon, et à la rue Plagne, près de l’église, à Solre-Saint-Géry. Certes, on en voudrait davantage mais il y a diverses contraintes, parmi lesquelles la faible densité de population dans certains coins de l’entité. Avec une mobilité réduite dans ces quartiers, cela ne permet pas, du moins pour l’instant, d’y implanter ces nouvelles sources d’énergie.

Rue Bas de la Motte

Serge Delauw (ARC) revient une nouvelle fois sur les travaux toujours en cours à Leval, rue Bas de la Motte. Ces travaux ont débuté il y a un an. Le conseiller s’inquiète de leur lenteur particulièrement importante. "Depuis, rien ne semble vraiment avancer de façon performante, précise-t-il, et l’accès aux propriétés reste toujours très chaotique pour les riverains qui subissent des dommages à leur véhicule". Il pose ainsi une série des questions relatives aux dépassements des délais, astreintes, problèmes techniques, dévoiements… et finalisation.

Bruno Lambert est conscient des délais bien trop longs, car on en est à l’heure actuelle à 34 jours de dépassement.

Mais il reconnaît que le dossier est difficile et qu’il se rend presque quotidiennement sur place pour essayer faire avancer les choses.

Alors à quand le mot "fin" ? Tout le monde l’attend, les riverains de Leval-Chaudeville en tout premier lieu.