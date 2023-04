Gerpinnes: bientôt un Pré-RAVeL sur la ligne 137 vers Villers-Poterie

Pour rappel, la commune a obtenu une promesse de subsides de 100 000 € dans le cadre de l’appel à projet "subvention en mobilité douce 2018" du ministre wallon de la Mobilité, pour la construction d’une passerelle avec une charpente métallique permettant l’accès aux véhicules de secours. "Ce sera une tâche délicate car la passerelle, qui pèse une vingtaine de tonnes, est livrée en une pièce et sera placée sur les maçonneries existantes", décrit le mayeur.

Une rampe d’accès de 7%

La commune a également reçu l’accord pour 172 000 € de subsides dans le cadre du PIC 2019-2021 pour l’aménagement de la ligne 137 entre la rue Lucien François et la rue du Petit Fond (ancienne gare de Villers-Poterie), et une promesse de subsides de 180 000 € pour le prolongement du RAVeL entre Acoz et le pont de la rue Lucien François. "Ces subsides représentent une enveloppe fermée mais le projet a considérablement augmenté avec l’explosion des prix des matériaux. Aujourd’hui, le montant avoisine 1 200 000 €", informe le mayeur.

La jonction entre les deux lignes se fera via une rampe d’accès de 7%, ou via un escalier qui comprendra une goulotte pour les vélos. Les usagers de la mobilité douce pourront ainsi rejoindre l’ancien point d’arrêt situé à proximité de l’actuelle ferme château, en parcourant environ 1,6 km. Au-delà de la passerelle, l’autre point délicat du tronçon est le pont de la rue Lucien François. "Il est rempli de déchets à évacuer ", précise Philippe Busine.

Le bureau d’étude de la commune a également travaillé sur le tronçon suivant, visant à relier le village de Gougnies. De cette manière, la commune peut rapidement et efficacement répondre aux prochains appels à projet en matière de mobilité douce. La commune de Mettet devra ensuite faire sa part de travail pour que la jonction entre la Sambre et la Molignée devienne une réalité.