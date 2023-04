Début d’incendie à la Résidence Vauban, à Philippeville

Le feu a rapidement été maîtrisé. Il n’a finalement fait qu’un blessé léger.

Un important dispositif a été déployé par la zone Dinaphi, ce qui a in fine constitué un bon exercice en conditions réelles, dont il faudra tirer les enseignements par la suite. Mais sur place, des services de secours retenaient déjà les bonnes conditions inhérentes à l’implantation de la maison de repos: face au CPAS et proche de la caserne des pompiers. Autant d’éléments qui ont permis une intervention rapide et facilité le transport et la prise en charge des personnes âgées.