Couvin: le prochain conseil se penchera sur les futures stations d'épuration de l'Aisne

Nous avons récemment présenté les projets de stations d’épuration à Pesche et à Gonrieux , devant débarrasser le ry d’Aisne des eaux grises. Un budget de 7 millions d’euros est prévu pour construire ces deux stations et poser les collecteurs devant récolter les eaux. À Pesche, la station sera située dans une prairie entre la rue Carrière du Parrain et la rue de la Barrière. À Gonrieux, entre la rue de Gonrieux et la rue Tchafour.