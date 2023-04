Beaumont: libéré de sa pollution, le lac de Barbençon retrouve ses eaux

À l’époque, on a découvert des milliers de poissons morts flottant à la surface et dégageant rapidement la puanteur qu’on devine.

Rapidement, le propriétaire, contraint par les autorités communales, a fait le nécessaire pour évacuer les carpes et autres espèces sans vie, avant de vider le lac de son élément de base, l’eau. Des mois durant, c’est une belle superficie de vase séchée qui a été proposée à la vue des riverains, des Barbençonnais et de tous les touristes et promeneurs.

Remédiations

Après les premières directives de la Commune afin d’embarquer tous ces poissons morts, restait au propriétaire des lieux à remédier aux manquements qui avaient conduit à pareille catastrophe. Et en premier lieu, la réfection des certains outils de retenue des eaux, devenus pour le moins vieillots, et la prise de mesures de sécurité indispensables exigées par la Commune.

Dire que tous les autres problèmes, écologiques entre autres, ont trouvé solution, est peut-être aller vite en besogne. Mais toujours est-il que, depuis quelques jours, les eaux du Barbesigneau ont repris possession du lac de Barbençon.

Lac ou étang ?

D’ailleurs, faut-il parler de lac ou d’étang de Barbençon ? L’appellation de "lac" est certes plus huppée que celle d’étang ; ce qui est sûr, c’est qu’elle se définit essentiellement par la superficie plus ou moins grande d’une part, et d’autre part par la profondeur de la réserve d’eau. Et à Barbençon, pour ne plus avoir pied, il n’est pas indispensable d’avoir la taille d’un joueur de basket. Tirez-en votre conclusion…