À Sivry-Rance, un parcours didactique conçu d’après les œuvres de Sim Liénard

Dès sa plus tendre enfance, Simone a un goût prononcé pour le dessin et la peinture. Sa mère, Richilde Warnau, faisait de la peinture à ses moments perdus et interdisait à sa fille d’aller dans le petit atelier qu’elle avait aménagé dans la demeure familiale. Mais Simone bravait les interdits et allait y faire des essais sur des bouts de toile.

Simone a ensuite étudié à l’Académie royale des Beaux-Arts de Bruxelles. La production de l’artiste est impressionnante. De 1942 à 1981, elle a réalisé pas moins de 1750 tableaux ! La peintre est surtout connue pour ses vues de l’Entre-Sambre-et-Meuse, de l’Ardenne, de la Bretagne et de l’Italie.

Grâce à son registre professionnel, on peut distinguer 3 sujets qu’elle a peints. Les œuvres paysagères sont les plus nombreuses: 928 œuvres (dont 243 de Sivry), suivie des natures mortes (729 œuvres), le reste, 39 œuvres, sont des portraits.

Aujourd’hui et malgré les 33 années qui nous séparent de son décès, l’artiste n’est pas tombée dans l’oubli, non seulement chez les Chevrotins qui l’ont connue mais aussi parmi les amateurs et collectionneurs d’art. Chaque année, certaines de ses œuvres sont mises en vente chez des antiquaires et dans des salles de vente aux enchères.

Dans les années 40, Simone et son mari Léon Duriau partagent leur séjour entre Schaerbeek et Sivry, où elle peint dans une maison ayant appartenu à son grand-père.

Tout au long de sa carrière, elle a reçu de nombreuses marques d’admiration et de reconnaissance: prix, médailles, citations, mises à l’honneur, acquisition d’œuvres par des institutions, visites de ses expositions par des personnalités. Lors de l’expo universelle de 1958, elle a été l’invitée d’honneur du pavillon Brabant où certaines de ses œuvres étaient exposées.

Simone décédera en 1988 ; elle repose depuis lors, aux côtés de son mari, dans le cimetière de Sivry.

Aujourd’hui, grâce au travail du fervent défenseur du patrimoine local Christian Sol, la commune de Sivry dispose de nombreuses œuvres de l’artiste. "On s’est dit qu’il serait bien dommage de perdre la mémoire de ces tableaux et donc, nous avons sélectionné 10 peintures qui représentent des lieux emblématiques de notre entité. Que ce soit à pied, en vélo, en voiture… on pourra ainsi découvrir, sur un circuit de 31 km, 10 endroits peints par Simone. On retrouvera ainsi des panneaux didactiques devant la Ferme du Gard, l’église N-D de Montbliart, l’Étang du Moulin à Rance, la chapelle St-Rochà Sivry…" raconte Nadine Delhaye, présidente de l’Office du tourisme.

Joël Warnau, un descendant de Sim Liénard a fait le déplacement depuis Gembloux pour l‘inauguration de ce parcours. "Mon grand-père était le frère de la maman de Simone. Suite au décès de mon papa, j’ai retrouvé une peinture de mon aïeule ainsi que son testament. Mon papa et sa sœur n’ayant pas accepté ce dernier, toutes les œuvres ont été disséminées. Un jour, je me suis dit qu’il fallait que j’essaie de récupérer une partie de son œuvre en fonction de mes moyens que ce soit par internet ou dans des salles de vente. Aujourd’hui, j’ai pu récupérer environ 65 tableaux. Et c’est de fil en aiguille que j’ai pu rencontrer Christian Sol, qui se passionne lui aussi pour le travail de ma cousine éloignée. Ça me fait au chaud au cœur de voir que des gens s’intéressent à Simone. C’est très touchant et émouvant mais j’en suis tellement fier" conclut-il.