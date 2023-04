Objectif en vue… objectif atteint à l’athénée de Beaumont

Un jeu sur la photographie

Tout commence l’année scolaire dernière, quand les élèves de la classe de 4e de cette section orchestrée par Nathalie Papleux imaginent créer un jeu de société ayant trait à la photographie. Ils baptisent ce jeu de société "Objectif en vue", conçu comme un jeu de plateau participatif et éducatif, accessible à partir de 12 ans, et dont la finalité est de percer un étrange mystère.

Motivés comme pas possible, les élèves élaborent leur jeu, le testent, l’analysent sous toutes les coutures, histoire de le rendre attractif et surtout accessible à tout un chacun, même si on n’est pas un spécialiste de la photo ou de la vidéo.

En septembre dernier, à l’entame de la nouvelle année scolaire, les initiateurs du projet, passés en 5e année poursuivent leur projet, utilisant tous leurs talents et les quelques deniers dont ils disposent pour concrétiser le projet.

Ils ont maintenant en main 10 boîtes de jeu de belle facture. Le fruit d’un travail collectif dont ils peuvent être fiers: réaliser des photos et même parfois poser, inventer les règles du jeu, dessiner les illustrations ou encore finaliser la mise en page.

Ça tourne, Simone

Une dizaine de boîtes de jeu, c’est bien, mais quelques-unes en plus seraient mieux. Et ils caressent le rêve fou d’y parvenir. Mais imprimer le jeu à plus large échelle demande des fonds, et leurs poches sont vides après les premiers efforts demandés. Loin de se décourager, ils sortent de leur chapeau de nouvelles compétences, celles de jeunes entrepreneurs: "Ça tourne, Simone", une mini-entreprise en audiovisuel, est sur les rails. Sa mission ? Récolter des fonds. Ils lancent alors une campagne de crowdfunding pour rassembler 3 500 € et pouvoir ainsi faire imprimer une petite quarantaine de jeux supplémentaires. Des jeux qu’ils pourront offrir aux élèves de l’option à un prix accessible, mais aussi pour récompenser quelques-uns de leurs généreux donateurs.

Leurs efforts, leur ténacité ne tardent guère à être récompensés. Ema, Esteban, Clément, Romane, Sohalia, Tom, Arthur, Emma, Yanis, Amandine, Clément, Solène, Flora, Nolan, Kelhya, Esteban, Cloé, Anaïs, Axel, Even et leur professeur Nathalie Papleux peuvent se réjouir, leur objectif a été atteint.