Chantal Goya et Agustin Galiana à La Couvinoise !

Ici, La Couvinoise fait passer les femmes et les enfants d’abord. Car en invitant le séducteur hispanique Agustin Galiana le samedi 29 avril, la cible est clairement identifiée ! Vedette de la série Clem et de l’émission Danse avec les Stars, l’acteur s’est distingué par la reprise de Porque te vas, de Jeanette, dès 2020. Depuis, il écume des plateaux et les scènes, pour le bonheur des dames…

Autre artiste, tout autre style. Le lendemain, dimanche 30 avril à 14h, un public familial pourra se délecter des plus grands succès de la chanson enfantine avec le passage à Couvin de Chantal Goya. Si si, la vraie ! Ou plutôt la vraie Sissi… Cette véritable impératrice de l’enchantement sortira costumes de princesses et mascottes animales pour que les Couvinois profitent d’un moment unique et imparable dans la vie culturelle locale ! "Nous avons décidé, forts de l’expérience du premier anniversaire l’an dernier, que le dimanche de notre festivité annuelle serait davantage consacré aux familles, nous explique Ulrich Bartolas, de la société Sahma, propriétaire et animatrice du centre commercial. En réunion, un nom inévitable est de suite tombé dans ce domaine: Chantal Goya. Le pari est tenu ; elle sera là, avec le concert complet. Ça ne sera pas du low-cost, même si elle ne pourra évidemment pas monter le décor qu’elle propose dans des grandes salles vu que nous serons en plein air… Mais elle sera là et chantera toutes les chansons de son spectacle, avec plusieurs de ses personnages présents sur scène…"

Ces concerts seront gratuits et se dérouleront sur l’esplanade à l’entrée du centre commercial, à l’occasion des deux ans de La Couvinoise. Le programme est bien plus étoffé encore:

Jeudi 27 avril, de 19h à minuit, une soirée Mojito est organisée, avec Vijay&Sofia et Oxoon aux platines.

Vendredi 28 avril, c’est Johnny Cadillac qui animera le centre commercial avec un concert de 20h à 21h30. Ce sera suivi d’une soirée animée par DJ Mike.

Samedi 29 avril, des mascottes déambuleront l’après-midi parmi les commerces avant l’arrivée d’Agustin Galiana de 14h30 à 17h, avec des dédicaces annoncées. L’école Dubbl’Arts réalisera une démonstration de danse à 16h.

Dimanche 30 avril, Chantal Goya enchantera les enfants de 14h à 15h15, également avec une séance de dédicaces. D’autres animations pour enfants sont envisagées, tout l’après-midi.

Un centre commercial en croissance

Inauguré le 28 avril 2021, le centre commercial La Couvinoise a déjà fait l’objet de nombreuses rumeurs, évoquant notamment une mauvaise santé économique. Ulrich Bartolas repousse les potins: "En 2022, nos caméras ont enregistré 1,5 million de véhicules dans le parking. Ça, c’est un chiffre indéniable, dont on doit en effet retrancher la clientèle de l’administration communale, du Forem ou de la gare. Mais parmi ces gens, certains passent aussi faire des courses au centre commercial, tant qu’ils y sont.

Les estimations font état de 2,3 personnes par voiture. Imaginez donc le public que cela représente, même en retranchant les gens qui vont ailleurs. Nous sommes donc au-delà de ce que notre business plan des 5 premières années prévoyait. Et pour le premier trimestre 2023, nous faisons déjà plus 35% par rapport à l’an dernier. Cela confirme que nous ne nous étions pas trompés en constatant une demande pour un retail park à Couvin."

Mais ces clients ne sont-ils pas surtout intéressés par les deux supermarchés, plus que par les autres enseignes ? "Un seul magasin, MDA, a fermé, mais c’était pour des raisons strictement privées, alors qu’il était rentable. Les 17 autres magasins sont toujours ouverts et se portent bien, voire très bien. Quatre d’entre eux se situent dans le top 3 des chiffres d’affaires leur enseigne pour la Wallonie. Et tous ont encore beaucoup de choses à développer…"

Il reste la question de l’aménagement du passage à niveau, condition sine qua non pour retirer les bollards qui séparent la partie ancienne du centre commercial de La Couvinoise de 2021: "Nous sommes arrivés à une solution répondant aux objectifs de toutes les parties: la Sofico, Infrabel, la Commune et le centre commercial, explique Ulrich Bartolas. Nous avons répondu aux exigences les plus pointues en termes de sécurité. Tout a été chiffré et budgétisé. Nous approcherons du million d’euros au niveau de l’investissement. Maintenant, les parties doivent travailler sur la répartition de ce coût, y compris avec les enseignes déjà présentes sur l’ancienne partie du centre commercial. Ensuite, nous ne devrions pas traîner à déposer une demande de permis pour réaliser les travaux dès que possible. J’espère que l’on puisse réunir les deux centres commerciaux en 2024."