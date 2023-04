Avant la Saint-Roch à Thuin et sa Ducasse, Biercée passe en mode carnaval

Vingt ans plus tard, les Gilles et Paysans de Biercée sont toujours là. Entre-temps, "Les Chtr’amés", du nom d’un groupe de jeunes du village vêtus d’un tablier estudiantin, est venu étoffer les rangs du cortège.

"Géographiquement et culturellement, Biercée est très proche de la région limitrophe du Centre", nous explique Patrice Vraie qui, pour la circonstance, a troqué son bugle de musicien et son écharpe échevinale des fêtes et du folklore contre un costume de gille, une barrette et une paire de sabot. Fondateur et président durant de longues années, il a aujourd’hui passé la main mais reste très actif au sein des festivités carnavalesques.

"Aujourd’hui, Biercée dépend de Thuin et forcément est influencé par le folklore des marches mais historiquement, le village était rattaché à l’Abbaye de Lobbes. Pour ces raisons notamment, nous nous sommes lancés à l’époque" ajoute-t-il.

Une dix-neuvième édition endeuillée

Deux jours durant, les gilles et paysans ont martelé l’asphalte des rues du village. Les coups de grosse caisse et le tintement des apertintailles ont résonné au loin dans la campagne avoisinante, dans la joie et la bonne humeur même si l’ombre de leur président d’honneur, Paul Furlan, planait sur les festivités.

Des moments de recueillement ont d’ailleurs ponctué les festivités, comme le vibrant hommage qui lui fut rendu lors de la remise des médailles ou, quelques heures plus tôt, lorsque la batterie s’est tue le temps que le cortège passe devant son domicile.

"Mais la fête continue car Paul n’aurait pas aimé qu’on l’interrompe", conclut Patrice Vraie.