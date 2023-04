Maternité de Chimay: derrière la pénurie de personnel, un problème structurel

Tout en comprenant que la situation est exceptionnelle, les députés déplorent qu’elle découle d’un problème latent depuis plus de dix ans dans le secteur des soins de santé. "Il ne s’agit plus de gérer les risques mais les conséquences qui sont là, présentes aujourd’hui et s’aggraveront demain, écrit Laurence Hennuy. Nous devons d’urgence prendre des mesures à court, moyen et long terme, qui valorisent le travail de la première ligne sinon nous allons droit dans le mur. L’accès à des soins de qualité est un droit, même en zone rurale ! "

Interrogée par Christophe Clersy au parlement wallon, la ministre de la Santé Christie Morreale a détaillé les mesures prises pour faire face à la situation de pénurie actuelle à Chimay. "Un relevé des futures mamans susceptibles d’accoucher pendant cette période de fermeture a été établi. Les patientes ont été toutes contactées afin de les informer et de les rediriger vers les hôpitaux adéquats en fonction de leur état. Les grossesses à risque vont être suivies, mais c’était déjà le cas avant la fermeture, au CHU de Charleroi. Pour les autres, l’hôpital le plus proche se trouve être le centre hospitalier de Fourmies, en France. Une coopération transfrontalière a donc été mise en place afin de faciliter les transferts de ces futures mamans vers ce centre".

"Je me réjouis évidemment qu’à court terme, des collaborations soient mises en place, remarque le député régional Écolo Christophe Clersy. Cependant, cette situation met les futures mamans dans un stress intense car, pour certaines, l’hôpital le plus proche se trouve à plus d’une heure de route sans compter les éventuels embouteillages. Il faut également souligner que les mères préfèrent légitiment accoucher dans l’hôpital où elles ont été accompagnées durant leur grossesse".

Pour ce qui est du problème plus général des difficultés rencontrées dans le recrutement, notamment en zone rurale, la ministre Morreale a indiqué qu’au niveau du fédéral, le ministre Franck Vandenbroucke a mis en place un "agenda d’avenir pour le personnel soignant", soit un plan global pour améliorer l’attractivité des métiers dans le secteur des soins.

Pour suivre ce dossier, la députée fédérale Écolo Laurence Hennuy, interrogera prochainement le ministre Vandenbroucke sur cette question.