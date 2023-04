Des nids-de-poule fleuris entre Laneffe et Thy-le-Bauduin

Au milieu d’une poignée de terreau, de jolies pensées rappellent aux automobilistes de ralentir pour protéger leurs amortisseurs ou les pneus de leur voiture. Les auteurs annoncent même un concours de la plus belle décoration de nid-de-poule via un site, hélas fictif: onfaitquoiavecnotrefric.be, dont les prix sont un jeu d’amortisseurs et de deux pneus.

Un habitant de Walcourt a immortalisé cette belle action avant qu’un automobiliste un peu pressé ne réduise à néant ces plantations, renflouant momentanément le trou que quelques passages dévoileront à nouveau…