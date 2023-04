Chimay-Couvin: le 39e Régiment des Rièzes et des Sarts en commémoration dans le Vaucluse.

Neuf véhicules anciens à transporter

Mais cette fois, les membres du groupe vont partir pour un périple plus lointain: durant une semaine, à partir de ce mercredi, seize d’entre eux seront à Rasteau, dans le Vaucluse, non loin de Vaison-la-Romaine, pays du vin et du soleil. Ils s’y rendront avec neuf véhicules anciens, transportés sur place par des remorques plateaux tractées par camion. Un sacré convoi qui ne manquera d’attirer l’attention !

Ils emportent ainsi avec eux un blindé half-track M3, un camion GMC, un 6x6 Dodge, un 4x4 Dodge, deux Jeeps Willys et plusieurs motos dont une Harley-Davidson, une Peugeot P 112 de 1935 et une DKW allemande.

Mais comment ces passionnés de Cul-des-Sarts, Rièzes ou encore Regniowez vont-ils se retrouver si loin de leur point d’attache, à 800 km de chez eux ?

"Nous avons été invités par le maire de Rasteau, Laurent Robert, répond Michaël Colinet, le secrétaire du 39e Régiment des Rièzes et des Sarts et lui-même propriétaire de plusieurs véhicules anciens. Il s’agit d’un ami viticulteur que plusieurs d’entre nous connaissent bien depuis des années. Voici quelque temps, une cérémonie avait été organisée par la mairie de Rasteau en mémoire d’un pilote américain, le lieutenant Robert Simpson, abattu avec son P-38 par les Allemands le 6 août 1944. Mais il n’y avait pas de véhicules américains de l’époque pour marquer la cérémonie. Venant régulièrement en Belgique pour vendre son vin, le maire avait connaissance de notre travail de reconstituteurs dans notre région. Agréablement surpris par notre matériel et la façon dont nous participions à ce type d’événements, il nous a demandé si nous ne pouvions pas venir à Rasteau, les 21 et 22 avril, pour les prochaines cérémonies de commémorations liées à la chute de quatre avions alliés dans les environs, dont celle du lieutenant Sipson. Nous avons accepté même si cela représente un sacré déplacement et toute une organisation à mettre sur pied."

De fait, transporter neuf véhicules jusque dans le sud de la France est un sacré challenge.

Délégation américaine

Consciente du coût d’une telle opération, la mairie de Rasteau a voté un budget pour assumer ces frais. Deux camions avec remorques seront chargés d’amener les Jeeps et autres Dodge à bon port. Ils prendront le départ ce mercredi pour arriver dans le Vaucluse le lendemain. Les autres membres du 39e Régiment des Rièzes et des Sarts se rendront également à Rasteau le mercredi où ils logeront sous des tentes américaines de l’époque ou dans les installations du club de football local mises à leur disposition.

"Nous aurons deux jours pour nous installer, vérifier le matériel, visiter un peu la région et nous préparer aux cérémonies du vendredi et du samedi, reprend Michaël Colinet. Les autorités de Rasteau nous ont fait confiance et nous ne voulons pas les décevoir. D’autant plus qu’un représentant de l’ambassade des États-Unis sera présent, de même que le préfet local et des délégations des armées françaises et américaines."

Outre les cérémonies protocolaires, des festivités sont organisées, entre autres un grand repas sur la place du village. L’occasion pour les membres du 39e Régiment des Rièzes et des Sarts de se mêler à la population locale et de goûter aux vins de pays et aux spécialités du terroir. Avant de reprendre la route vers le pays des Rièzes et des Sarts !