Thuin : "On l’aimait Paul. Tous ont perdu un ami"

"On l’aimait Paul. On a tous perdu un ami" dira Marie-Eve Van Laethem, actuelle bourgmestre et membre depuis plus de deux décennies du trio complices qu’ils formaient avec feus Philippe Blanchart et Paul Furlan.

Mais avant les discours, il y a eu du silence, pesant, seulement égratigné de quelques cris d’oiseaux, s’envolant depuis le sommet du beffroi. Et des applaudissements, en mémoire, en compassion, en exutoire partagé d’une peine non feinte. L’homme était politique, mais surtout, aimait sa ville les gens, et le folklore. "Une de ses plus grandes fiertés, c’était la reconnaissance de la marche comme patrimoine immatériel de l’Humanité " se souvient Marie-Eve Van Laethem. Et ce folklore si cher à son cœur le lui rend d’une façon vibrante ce lundi matin, lorsque devant les drapeaux des différentes compagnies de la marche Saint-Roch, tambours et fifres font résonner leurs airs en dernier adieu. Un long temps de silence, au cours duquel chacun voit ressurgir l’un ou l’autre moment partagé d’avant le deuil, et c’est de l’autre côté de la rue que viennent de nouveaux roulements de tambours, exprimant l’aubade matinale d’un autre folklore, celui de la ville de Binche où Paul Furlan est né et a fait le gille de nombreuses années. Quelques pieds frappent les pavés, ce n’est pas heurtant, juste un hommage comme il l’aurait voulu et que famille, amis et collègues politiques ont orchestré, à son image…

Le cortège de véhicules derrière les corbillards s’est ensuite ébranlé, sous de nouveaux applaudissements, marquant un bref arrêt devant l’hôtel de ville, pour gagner ensuite la salle de la Carrosserie à l’abbaye d’Aulne, où plusieurs personnalités, ainsi que ses filles, ont rendu un dernier hommage à leur ami et papa.