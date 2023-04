Fini le papier sur le chantier: l’entreprise Brunet, Couvin, place un QR Code sur des charpentes 2.0

Une appli plutôt que le papier

Depuis cette semaine, le charpentier ajoute un QR Code à l’étiquette qui figure sur chaque élément qu’il expédie vers ses clients. "Une fois sur le chantier, les personnes qui vont monter la charpente ou les clients finaux n’auront qu’à scanner le QR Code avec leur I-Phone ou leur smartphone pour obtenir un accès vers notre application qui présente des vues en trois dimensions de la charpente finie, ainsi que les plans de montage", expliquent Julien Brunet, CEO de la société, et son responsable commercial, François Renard.

L’application remplace les plans en papier, sauf si le client en fait expressément la demande: "Sur chantier, ces plans sont parfois difficiles à manier quand il y a du vent ou s’il pleut. Or, il y a toujours un téléphone mobile sur un chantier ce qui permet, en un coup d’œil, de vérifier où doit se placer chaque pièce, de façon précise."

L’application propose en outre diverses informations sur l’entreprise et, ce qui peut être précieux également, un inclinomètre, pour vérifier l’inclinaison des pièces avec son téléphone.

Un QR Code, déjà sur le devis

La démarche est venue d’une volonté de chercher de la nouveauté dans un secteur pourtant assez traditionnel: une charpente, a priori, reste une charpente… "Un jour, j’ai pensé à une charpente qui serait connectée avec le bureau d’étude. C’est de là qu’est parti le projet de QR Code. François Renard a d’emblée embrayé sur l’idée de la charpente 2.0 et l’a mise en œuvre.

Nous vendons plus de charpentes directement aux particuliers qu’auparavant. Même chez les professionnels, notre public a changé: les monteurs peuvent avoir un profil plus varié qu’avant. Monter une charpente n’est plus l’apanage d’un unique charpentier et c’est ce qui explique ce projet: faciliter la vie du client avec des plans de montage détaillés et des vues en 3 D.

Nous sommes aussi partis du constat qu’un devis est illisible pour beaucoup. On y parle de termes techniques comme des fermes, des renforts, des poutres et finalement, les clients signent le devis sans le comprendre. Ici, le QR Code apparaît déjà sur le devis, ce qui lui permet de comprendre à quoi ressemblera la charpente avant de signer son engagement."

L’idée suit simplement une tendance observée depuis longtemps: "Nous recevons de plus en plus de demandes d’informations via les réseaux sociaux. C’est par ces canaux que l’on communique désormais, observe François Renard. Malgré cela, nous avons fait des recherches et nous n’avons trouvé aucun concurrent qui utilise un QR Code sur le devis et sur chantier. Ni en Belgique, ni ailleurs en Europe."

L’outil n’aura aucun impact sur le prix, puisque les dessins et les plans devaient de toute façon être réalisés sur papier. Ils seront simplement transposés sur l’application.

Une société en meilleure santé

Cette innovation démontre à souhait la relance positive de l’entreprise, depuis quelques années. Il y a dix ans, Brunet S.A. traversait des moments difficiles. Ils sont maintenant oubliés et les commandes affluent pour les 35 salariés de l’usine mariembourgeoise.

"Brunet S.A. existe depuis 1987, nous détaille Julien Brunet. J’ai repris la gestion progressivement, avec mon père dès 2011, et, en 2019, j’ai racheté l’entreprise. J’ai revu les process internes, certains logiciels de dessin et j’ai tout affûté, sur tous les points, notamment par un rajeunissement du bureau d’étude. Nous produisions 95% de charpentes et 5% de maisons en bois et nous sommes passés à un rapport plutôt de 75-25, non pas parce que la fourniture de charpentes a diminué, au contraire, mais parce que les deux produits ont bien progressé.

Nous avons plus que doublé notre chiffre d’affaires en quatre ans, précise Julien Brunet. C’est un cercle vertueux auquel tout le personnel participe au sein de l’entreprise. Nous avons la mentalité, nous sommes dans le bon secteur d’activité et nous avons de plus en plus de sollicitations."

Actuellement, sept à huit charpentes quittent chaque jour l’usine de Mariembourg. À cela, on peut ajouter des car-ports et des maisons à ossature en bois, en poteaux poutres ou encore en contrecollé.

www.brunet-sa.be