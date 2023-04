Eddy Fontaine : "Je ne vois pas de travaux au Grand-Pont de Couvin avant la fin de l’année"

"La direction territoriale de Namur attend l’aval de l’AWAP sur ces dernières versions et attend une approbation de principe sans attendre ni le plan de calepinage, sur l’assemblage précis des plinthes sous garde-corps, ni le plan d’exécution du garde-corps, a ajouté le ministre. Des offres de prix ont été demandées pour ces travaux non prévus initialement et un dossier d’engagements complémentaire est en cours d’approbation."

Ce n’est qu’une fois ces approbations obtenues, par l’AWAP et sur les prix, que les travaux pourront débuter.

Philippe Henry a confirmé l’accord sur la rétrocession de la voirie régionale N99 à la Commune, condition imposée par la Région pour respecter la demande des Couvinois de replacer les pavés de grès d’origine sur le pont. La Région estime en effet que de tels pavés ne sont plus à même de supporter un charroi moderne et a considéré que Couvin devrait supporter financièrement le futur entretien de ces pavés, après réalisation des travaux, puisque c’est la Ville qui en réclame la pose.

Eddy Fontaine a souligné l’impact des déviations actuelles sur l’office du tourisme et les commerces locaux pour réclamer une avancée rapide du dossier: "Je ne vois pas cela d’un bon œil. Je ne vois pas une réalisation des travaux avant la fin d’année au moins". Dans l’opposition au conseil communal couvinois, le député a évoqué dans ses interventions une responsabilité communale, en parlant de "boulettes de la Commune".