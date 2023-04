Boussu-lez-Walcourt: le Corps d’office 2023 cherche son tambour-major !

Ce dimanche de Pâques, Boussu devait choisir les officiers et sous-officiers qui encadreront la troupe lors de la marche des 10, 11 et 12 juin prochains. Un passage des places qui s’est déroulé sans encombre à l’exception de la place de tambour-major, qui est restée vacante, tout comme celle de premier et de deuxième major. Lacune à laquelle il faudra remédier dans les prochains jours ou prochaines semaines.