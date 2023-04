Thuin plonge dans l'ambiance de "Saint Roch, ma ville, mes tambours"

Parmi celles-ci, figure justement la Saint-Roch de Thuin qui, le troisième dimanche de mai, tient une place d’importance dans le cœur des Thudiniens et des passionnés de patrimoine folklorique et religieux.

Dans son ouvrage "Saint Roch, ma ville, mes tambours" qui vient de paraître, l’historien et écrivain Pierre-Jean Foulon décrit, avec conviction et précision, les moments forts de cette marche folklorique et militaire. Petit-fils de mousquetaire, fils de sapeur de la compagnie, époux d’une cantinière et papa d’un fils tambour et d’un autre tromblon, le Thudinien propose bien plus qu’un parcours immersif au sein des pelotons. Il s’agit d’une véritable histoire d’amour, une passion dévorante où il décrit ses premiers émois lorsqu’il entend les tambours résonner, ses débuts à l’école de tambour des Sapeurs et Grenadiers, ses très longues années passées en batterie et puis son "autre vie" en tant qu’officier des tromblons.

Sans prétention, l’homme sait de quoi il parle lorsqu’il évoque le folklore sambrio-mosan en général et celui de Saint-Roch en particulier.

"Jouer du tambour: aux yeux de certains, un jeu vain, puéril, presque grotesque. C’est ne rien comprendre à un ordre musical si rituel et si puissant qu’il entraîne celui qui le vit en d’étonnantes et prodigieuses régions de son être", écrit-il.

Un récit touchant empreint d’une grande pédagogie. Il y distingue notamment les "vielles" des "nouvelles". Un récit qui sent la poudre aussi. Celle des Tromblons de la cinquième qu’il dirigea en tant qu’officier avant de rejoindre la troupe. Il y décrit "l’instant d’une fébrilité magique" d’une décharge. "Lorsque la poudre éclate dans mon tromblon, je vois, pendant une infime fraction de seconde, une impressionnante langue de feu s’échapper du canon…".

Mais l’ouvrage ne se limite pas qu’à ces deux "corporations". Il relate plus largement les us et coutumes d’un milieu de traditions immatérielles très codifiées, en perpétuel mouvement pour évoluer dans le temps.

"Saint Roch, ma ville, mes tambours" est paru aux éditions du Spantole.

Prix: 15 € (10 € jusqu’au 28 avril). Infos: 0476/72.42.68.