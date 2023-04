La Forge: une bonne adresse pour les entreprises couvinoises

Pour ce groupement d’entrepreneurs de l’Entre-Sambre-et-Meuse, le menu du jour dépassait le simple croissant: il s’agissait de découvrir les installations du discret business center La Forge.

Créé en avril 2021, ce centre d’affaires propose plusieurs services précieux aux entreprises de la région.

"La Forge, cela vient du fait que nous sommes à l’emplacement de l’ancienne forge d’une usine sidérurgique", nous explique Véronique Koninckx, à l’initiative du projet avec son mari, Luca Blasi.

Le business center propose un bureau privatif et une salle que les entreprises locales peuvent louer, le temps d’une réunion, d’une formation ou pour venir travailler quelques heures ou quelques jours.

Le concept a pris tout son sens après la fermeture de l’espace de coworking E420 du zoning de Mariembourg. "Travailler seul chez soi n’est pas toujours facile et disposer d’une infrastructure équipée peut permettre de travailler dans de meilleures conditions ou d’accueillir un client hors de son propre domicile", nous explique Véronique Koninckx.

Les lieux sont idéaux, également, pour héberger une entreprise qui débute son activité. "L’entrepreneur peut alors domicilier son entreprise chez nous, pour un prix de départ de 30 euros par mois. Cela permet de dissocier l’adresse privée de la professionnelle, sans devoir alourdir les frais d’un loyer et des charges. Ça peut aussi servir aux personnes domiciliées en France, qui veulent lancer une société en Belgique."

La salle de réunion, elle, permet de faire cohabiter plusieurs travailleurs, d’organiser des formations ou des conférences, dans un cadre tranquille et équipé.

La localisation de ce business center n’est pas anodine: le long de la N5 mais proche de la gare de Couvin, elle permet en outre l’échange avec les autres sociétés de Véronique Koninckx et de son mari.

D’autres sociétés dans le même bâtiment

Ensemble, ils ont développé notamment CLA, pour Customs & Logistics Agency. Cette agence en douane conseille et accompagne les entreprises et les particuliers dans tous leurs mouvements d’imports et exports. Cela va du dédouanement d’une voiture achetée à l’étranger à celui d’une palette d’un succulent rouge italien, voire à l’importation d’un engin de chantier. Elle propose aussi des espaces de stockage "sous douane" de 4000 m2 à Couvin, qui permet aux clients de sortir leur marchandise au fil des ventes ou encore d’user d’un espace protégé en attendant les contrôles douaniers.

À côté de cela, Véronique Konninckx propose une Academy Coaching, société de conseils pour le développement d’affaires avec l’étranger, pendant que Luca, de son côté, a développé MSBD, pour une consultance en technique et maintenance d’engins de génie civil. Il travaille beaucoup en Afrique, notamment.

"Cette proximité entre nos sociétés offre aussi des retours d’expériences permanents avec les jeunes entrepreneurs qui se domicilient chez nous ou qui occupent occasionnellement nos bureaux, nous glisse Véronique Koninckx. Nous proposons aussi de la documentation ainsi qu’une mise en réseau."

Cette mise en réseau, précisément, reste l’un des objectifs principaux du GECO. Ses membres ont eu l’occasion de découvrir ce business center lors de ce petit-déjeuner. L’événement a été l’occasion d’un échange autour des activités de ces diverses entreprises. quant aux sceptiques au sujet de l’appellation "business center" aux apparences pompeuses, Véronique Koninckx balaie les a priori avec la force de caractère qui l’habite: "Ce n’est pas parce que nous sommes en ruralité qu’il n’y a pas d’entrepreneurs chez nous."

Le GECO le démontre à suffisance au fil de son agenda. Prochaine date mardi prochain, le 18 avril, pour un autre déjeuner à l’auberge de Poteaupré. Au menu du jour: la cybersécurité dans les entreprises, avec deux experts en la matière et, annonce Baudouin Dewez, le coordinateur du groupement d’entreprises, un tas de trucs et astuces pratiques pour protéger le réseau informatique de sa société…

LaForge. Businesscenter@gmail.com ; 060/34 55 29 info@geco-asbl.be