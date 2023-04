Des œufs en chocolat pour 613 aînés dans les maisons de repos de la région de Philippeville

Nombreuses actions

"La distribution des œufs de Pâques constitue l’une des nombreuses actions de notre club", explique Philippe Tillière. "Voici quelques mois, nous avons reçu Ana Rocha, une étudiante originaire d’Argentine, qui avait séjourné chez nous dans le cadre des programmes d’échange de jeunes du secondaire. Elle est à présent diplômée d’Harvard Business School et elle a été engagée par le bureau d’audits Mc Kinsey à Mexico", détaille-t-il. Parmi les autres actions du club philippevillain, qui couvre les communes de Cerfontaine, Mettet, Florennes et Walcourt, Philippe Tillière épingle la participation au financement d’un puits au Burkina Faso, la construction de maisonnettes au Bangladesh et au Brésil ou encore l’achat d’un microscope pour la clinique de Boma. Le club a aussi participé à l’ouverture du magasin Oxfam de Florennes, à l’aide à la recherche contre la sclérose en plaque, à de multiples livraisons de mazout de chauffage à des familles déshéritées de la région, à l’aide à une garderie d’enfants, à la récolte et à l’envoi de jouets à la RDC, à l’aide dans des frais médicaux de familles en difficultés et à l’achat d’une voiturette pour handicapé. Un chèque de 6 000 € a été remis à l’ASBL dinantaise "Souffle un peu" et une participation au projet Nayéga au Togo sont encore à mettre à l’actif du Rotary de Philippeville. Ce projet vise au renforcement de l’éducation de base des écoles préscolaires et primaires publiques et à la réhabilitation d’un puits d’eau potable. Fondé en 1983 à l’initiative du Rotary Club de Dinant, assisté de certains membres du RC Dinant Haute-Meuse, le RC Philippeville a été officiellement reconnu en 1985. Depuis le 24 septembre 2010, il est jumelé avec le RC de Marennes-Oléron avec lequel il a subventionné la participation d’une équipe de joëlettes au championnat du monde organisé chaque année à La Rochelle, pour aider la recherche contre la sclérose en plaque. En retour, les Français ont apporté une aide financière aux victimes des inondations de juillet 2021.