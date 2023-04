Un challenge "Pink Ribbon of Cerfontaine"

Durant tout le mois de mai, la Marche Rose est un défi à relever pour bouger plus quotidiennement en motivant les amis et les proches. L’équipe "Pink Ribbon of Cerfontaine" compte déjà une quinzaine de participants, gonflés à bloc et prêts à avaler les kilomètres que ce soit à la maison, au travail ou dans la nature. L’inscription au challenge est de 10 € par personne et l’équipe peut se faire sponsoriser par la famille, les amis, les proches durant tout le mois. À la fin de la journée il suffit d’encoder les kilomètres parcourus et ils s’accumuleront dans le total de l’équipe. Alors pourquoi pas soutenir l’initiative cerfontainoise lors de cette 7e édition de la Marche Rose et envoyez balader le cancer du sein ? Rendez-vous sur Facebook: Pink Ribbon of Cerfontaine ou gîte Aubout d’Enhaut pour en savoir plus.