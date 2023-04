Tant à la mare de l’Ermitage qu’à la Forestaille à Biesme-sous-Thuin, ou à l’étang du Hayon, sites où habituellement l’on relève à cette époque de l’année une forte activité batracienne, les naturalistes se sont pris un râteau. Ni crapaud, ni grenouille. Tout au plus deux ou trois nuages de têtards (expression qualifiant la présence d’œufs dans un milieu aquatique). "C’est la nature qui décide" nous avait dit Jean-Marie Demars avant d’entamer la recherche du graal batracien comme pour mieux justifier l’hypothétique absence de cette faune aquatique.

"Les batraciens ne sont pourtant pas une espèce menacée mais force est de constater que depuis trois ou quatre ans, elle tend à délaisser la région de Thuin où il est de plus en plus difficile d’en voir" observe le guide du parcours qui connaît pourtant bien la région.

Trop froid ?

Pour justifier cette absence, notre guide avance entre autre argument l’hypothèse des températures encore trop hivernales à cette époque de l’année, non sans pointer le fait que cette absence peut fragiliser tout l’écosystème. "Il est probable qu’à l’avenir nous allons déplacer nos balades batraciennes au début du mois de mai".

Les changements climatiques observés ces dernières années auraient-ils un impact ? Plus que probablement, selon M. Demars. La Thudinie ne bénéficie pas d’un microclimat particulier et les sites fréquentés habituellement par les colonies batraciennes ne sont pas non plus en proie à une pollution particulière. "Le réchauffement climatique doit certainement avoir une incidence. On constate ainsi depuis plusieurs années que certains oiseaux ne migrent plus. On relève sur la Haute Sambre la présence durant l’hiver de colonies de cormorans. Il y a de plus en plus de Hérons aussi. Ce n’était pas le cas, il y a encore trois ou quatre ans", conclut Jean-Marie Demars.

Tiens, tiens et si ce prédateur haut perché était à l’origine de cette absence batracienne ?