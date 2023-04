Philippeville: les jardins seront en fête au parc de la Vignette à Surice

Ce dimanche 16 avril, ce comité organisera sa première fête des jardins. Et il faut reconnaître que le programme est alléchant. Le parc ouvrira ses portes à 9 h, et outre les balades natures le matin à 10h et à 14 h, de nombreux exposants et artisans seront présents pour vous faire découvrir leur passion en rapport avec les jardins. On pourra donc y trouver tout ce qui touche aux jardins évidemment, comme des semences, arbustes, plantes vivaces, bulbes mais aussi de la décoration et des accessoires de jardin en bois, en osier, en métal, des nichoirs ou encore des bougies et des bijoux, ainsi que des créations couture, et même un artisan potier au travail.

En plus de tout cela, il sera possible d’y découvrir, dans un cadre bucolique à souhait, des produits de bouche artisanaux et régionaux comme des fromages, des confitures, de la viande ovine, du miel, ou des escargots.

Les enfants pourront s’en donner à cœur joie sur les jeux de la plaine réaménagée, ou en se faisant grimer. Toute la journée, un bar et la petite restauration sont prévus.