Nouveau commissariat pour la zone de police Flowal: on avance, mais...

C’est bien connu, dans tout projet de construction, les retards sont légion. Pour le futur commissariat de la zone de police Flowal, l’appel d’offres s’est récemment conclu par la réception de 5 candidatures. Petit souci (ou grand si on veut), ces offres varient entre 10 et 11 millions d’euros alors que la budgétisation initiale se montait à 3 millions en 2020 pour finalement aboutir à 7 millions plus récemment.